La Polisportiva Giovanni Masi sta vivendo un momento di grande tristezza a causa della prematura scomparsa del giovane allenatore Michele Sica, a soli 26 anni. Sica era un brillante pattinatore artistico, vincitore di un titolo mondiale juniores e di un argento europeo senior, prima di dedicarsi all’allenamento.



Secondo quanto riferito dai suoi amici e dal presidente della polisportiva, Sica sarebbe morto a causa di una caduta dal balcone durante una vacanza a Parigi. La notizia ha sconvolto tutti quelli che lo conoscevano, in particolare le ragazze del corso di pattinaggio femminile che seguiva, che sono distrutte per la sua perdita.



Sica era molto amato dalle sue atlete non solo come istruttore ma anche come persona. Era infatti una persona di cuore che si faceva voler bene da tutti. La polisportiva sta valutando come poter aiutare le ragazze a superare questo momento difficile e parteciperà ai funerali se i parenti lo vorranno.



La morte di Michele Sica è una grande perdita non solo per la Polisportiva Giovanni Masi ma per tutto il mondo dello sport. La sua passione per il pattinaggio artistico e la sua dedizione all’allenamento resteranno per sempre nella memoria di chi l’ha conosciuto e di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui.