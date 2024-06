“Addio alla chemioterapia”. Arrivano ottime notizie per la cura dei tumori al seno

La pubblicazione dei risultati di uno studio su un farmaco di nuova generazione sta aprendo le porte a profondi e positivi cambiamenti nel campo delle cure oncologiche. Il Trastuzumab Deruxtecan, un anticorpo monoclonale, si è rivelato un’arma straordinaria nella battaglia contro il tumore al seno. Testato su donne affette da cancro metastatico, il medicinale ha dimostrato di essere più efficace della chemioterapia nel ridurre il rischio di morte e migliorare i tempi di sopravvivenza delle pazienti.

Ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi di tumore al seno. La chemioterapia, spesso necessaria, è una procedura fortemente debilitante. Tuttavia, ora ci sono ottime notizie per le pazienti che affrontano la forma più aggressiva di questa malattia. I risultati dello studio di fase 3, denominato DESTINY-Breast06, sono stati presentati a Chicago durante il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology. I dati hanno mostrato come il Trastuzumab Deruxtecan sia efficace nel trattamento del tumore al seno metastatico.

I risultati dello studio

Il Trastuzumab Deruxtecan appartiene ai coniugati anticorpo-farmaco, combinando l’utilizzo di un anticorpo che riconosce i recettori ormonali delle cellule tumorali con molecole di farmaci chemioterapici. I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che il Trastuzumab è più efficace della chemioterapia nei casi di cancro al seno con bassa espressione della proteina Her2, un recettore ormonale associato a questo tipo di tumori.

I tumori al seno si dividono in due grandi categorie: quelli con presenza e quelli con assenza di recettori ormonali. Negli ultimi anni, i ricercatori hanno scoperto che anche i tumori con recettori non rilevati contengono questi recettori in minime quantità. Le pazienti affette da questa tipologia erano trattate con la chemioterapia, nonostante i suoi limiti e controindicazioni. Ora, con i nuovi farmaci da somministrare subito dopo la terapia ormonale, gli effetti collaterali sono ridotti e i risultati dimostrano l’efficacia del trattamento. Il Trastuzumab ha ridotto del 38% il rischio di morte o di ricomparsa della malattia. In conclusione, il Trastuzumab Deruxtecan rappresenta una svolta promettente nel trattamento del tumore al seno, portando nuove speranze alle pazienti e segnando un passo avanti significativo nella lotta contro il cancro.