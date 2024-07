Addio documenti, rivoluzione in Italia. Arriva It Wallet: cosa è e come funziona. Tutto quello che c’è da sapere

Inizia l’era di It Wallet, il portafoglio digitale italiano che permetterà a tutti i cittadini di avere in una sola app sul proprio smartphone tutti i documenti. Si è partiti con un test il 15 luglio, con alcune centinaia di cittadini selezionati a campione, i quali si sono visti comparire dell’icona di It Wallet sull’app Io, il portale per i servizi digitali della Pubblica amministrazione. E così sarà per tutti i cittadini che desidereranno usufruire del servizio. Portiamoci quindi avanti e capiamo come funziona, perché è utile e cosa ci possiamo caricare e come. Facendo tap sull’app, compare la sezione per il caricamento dei primi tre documenti supportati, che però non avranno valore legale fino a ottobre: patente, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità. Se la sperimentazione non avrà avuto problemi, da un gruppo limitato si passerà a tutti i cittadini italiani maggiorenni, vale a dire circa 44,5 milioni di persone. Si passerà dunque alla seconda fase di test, con la patente di guida sul portafoglio digitale che acquisirà valore legale e potrà quindi essere mostrata in caso di controlli delle forze dell’ordine. Poi il passaggio più importante, da gennaio 2025, quando It Wallet dovrebbe diventare un’app a sé stante su cui sbarcheranno anche carta d’identità, passaporto, tessera elettorale, certificato di nascita, titoli di studio.

Nel 2026, invece, dovrebbe arrivare l’integrazione con l’Eudi, lo strumento di uniformazione delle identità digitali sul territorio dell’Unione Europea. Insieme alla Rem (Registered Electronic mail) contribuirà alla definizione normativa di un’identità digitale europea. Come si fa ad ottenere il portafoglio digitale? Bisogna scaricare (o aggiornare) sullo smartphone l’app Io dall’App Store (iOS) o dal Play Store (Android) e accedervi tramite Spid o Cie, la Carta d’identità elettronica. Sulla homepage comparirà l’icona di It Wallet sulla quale fare tap. Da qui si potranno caricare i documenti inserendo le relative informazioni. Come spiega Stefano Guarrera sul Corriere, essendo un vero portafoglio digitale, con It Wallet potremo anche effettuare pagamenti. Nei passaggi successivi, infatti, arriveranno integrazioni anche con altri sistemi di pagamento oltre a PagoPa come Bancomat, Postepay, Satispay.