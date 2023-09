Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Grazzanise, in provincia di Caserta. La strada provinciale 147 è stata teatro di un tragico scontro frontale che ha causato la morte del prete Maurizio Granara. Secondo quanto riportato da CasertaNews, la scarsa visibilità, probabilmente dovuta a un incendio di sterpaglie nelle vicinanze, potrebbe aver contribuito al tragico evento. L’incidente ha coinvolto tre vetture.



Il caro don Maurizio era in viaggio verso Francolise per celebrare la messa. Il sacerdote, attualmente parroco della Piccola Casetta di Nazareth di Casapesenna, aveva anche servito per molti anni come guida spirituale della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria, situata nel Comune di Giugliano, provincia di Napoli. La sua ordinazione sacerdotale risale al 1973, nel Duomo di Aversa. Oggi, entrambe le comunità versano in lacrime per la sua prematura scomparsa.



Le testimonianze riportate da CasertaNews dettagliano l’accaduto: “Imboccata la strada Provinciale 147 di Grazzanise, don Maurizio, alla guida della sua Fiat 600 azzurra, ha avuto un impatto frontale con una Ford Kuga bianca.” I soccorsi sono intervenuti prontamente: sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta dai distaccamenti di Mondragone e Marcianise e tre ambulanze. I medici del 118, pur con ogni sforzo, hanno solo potuto constatare il decesso di don Maurizio. I due occupanti della Kuga sono rimasti fortunatamente illesi.



Il recupero è stato complicato. Mentre una squadra dei vigili del fuoco lavorava per liberare i passeggeri dalle auto, un’altra si è occupata di domare un vasto incendio di sterpaglie vicino alla strada, che ha ulteriormente complicato l’operazione di soccorso.



La comunità è in lutto e le indagini sono in corso per fare chiarezza sull’accaduto. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco rimarranno impegnati nei prossimi giorni per accertare ogni dettaglio dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.