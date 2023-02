Addio Elena, lutto nel mondo dello sport

Lutto nel mondo dello sport. Ci ha lasciato Elena Fanchini, l’ex sciatrice, malata da tempo, aveva 37 anni.



L’ex sciatrice, sorella di Nadia, si è arresa dopo una lunghissima guerra contro il tumore. Elena Fanchini è morta nella sua casa in provincia di Brescia. Aveva annunciato la sua malattia alla vigilia dei Giochi invernali di Pyeongchang 2018, ai quali aveva dovuto rinunciare: nata il 30 aprile a Lovere (provincia di Bergamo) nel 1985, in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa nel 2005 a Bormio e due vittorie in Coppa del Mondo. Sconfitto il tumore che l’aveva colpita nel 2017, l’ex azzurra si è dovuta arrendere alla recidiva della malattia. Elena era la maggiore delle sorelle Fanchini. A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria in discesa a Cortina: “Eli è per te” le parole dell’olimpionica. E Elena Fanchini le aveva risposto: “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso”.