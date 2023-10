Addio, Fiorello piange l’amico di sempre

Tommaso Accardo, noto al grande pubblico per essere stato al fianco di Fiorello in televisione e in numerosi spot pubblicitari, si è spento oggi all’età di 84 anni. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e i numerosi fan che lo hanno seguito nel corso della sua lunga carriera.



Accardo viveva a Mentana, in provincia di Roma, e la sua scomparsa è stata annunciata con grande tristezza da molti colleghi e amici. Fiorello, con cui ha condiviso tanti momenti indimenticabili sia in tv che nella pubblicità, lo ha ricordato con un toccante post sui social: “Ciao Tommasino”.



Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, Tommaso Accardo ha avuto una carriera ricca e variegata. Con Fiorello, ha preso parte a diversi spot pubblicitari, in particolare per compagnie telefoniche, e ha lavorato insieme a lui nel varietà “Stasera pago io”. Ma la sua carriera non si è limitata solo a questo: Accardo ha recitato in alcuni episodi della celebre serie “Boris” e, nel 1985, ha preso parte al film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone”, condividendo il set con Gigi e Andrea.