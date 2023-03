Franco Rosso, fondatore del gruppo turistico italiano che porta il suo nome, è scomparso a Lugano all’età di 94 anni. La notizia è stata data dai suoi figli Sara, Paolo e Alessandro. I funerali si terranno il 30 marzo presso il Tempio Crematorio di Lugano, seguiti da una cerimonia presso l’hotel The View Lugano.



Franco Rosso è stato un pioniere del settore dei viaggi in Italia. Nel 1953 ha fondato la prima sede dell’Ufficio Turistico Franco Rosso a Torino. Durante gli anni del boom economico italiano, ha sviluppato un’offerta di viaggi organizzati in Europa e di cataloghi per le crociere. Negli anni ’70 ha ampliato la sua offerta per l’Africa e nel 1973 ha creato Francorosso International, specializzandosi in destinazioni internazionali.



Nel 1998, il marchio Francorosso è stato acquisito dal gruppo Alpitour diventando un brand riconosciuto nell’offerta di tour verso mete autentiche. Oggi, la famiglia Rosso prosegue la sua attività imprenditoriale a Lugano, dove ha sede il Planhotel Group Resorts, una società di gestione alberghiera con 13 strutture in tutto il mondo, di cui 7 di proprietà.



Franco Rosso ha lasciato un’eredità importante nel mondo del turismo in Italia e nel mondo, contribuendo alla crescita del settore attraverso la sua attività imprenditoriale. La sua figura sarà ricordata come un pioniere e un innovatore nel campo dei viaggi organizzati, capace di portare il turismo italiano oltre i confini nazionali.