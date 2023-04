Addio fratellino, atroce lutto per il cantante

Il cantante colombiano Maluma ha annunciato la scomparsa di un giovane fan di 14 anni, Bastian, che aveva conosciuto personalmente e con cui aveva instaurato un rapporto di amicizia molto forte. La notizia è stata condivisa sul profilo Instagram del cantante, dove ha postato una foto insieme al ragazzo, accompagnata da un messaggio commovente.



Maluma ha raccontato di come Bastian gli avesse insegnato tanto, diventando il suo “maestro, guida, amico e fratellino”, e di come la sua amicizia avesse cambiato la sua vita. Il cantante ha espresso il suo dolore per la perdita del giovane fan, che negli ultimi mesi aveva lottato contro un cancro.



Maluma aveva conosciuto Bastian durante una vacanza e aveva deciso di aiutare la sua famiglia acquistando loro una casa per permettere al ragazzo di ricevere le migliori cure. Un gesto che aveva dimostrato la grande generosità del cantante e la sua vicinanza alla famiglia di Bastian.



La notizia della scomparsa del giovane fan ha suscitato una grande ondata di emozione sui social, con migliaia di commenti di persone che hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà alla famiglia di Bastian e a Maluma.



Maluma ha concluso il suo messaggio su Instagram con le parole: “Ti amo, ti amerò per sempre mio principe. Ci vediamo nel cammino”, dimostrando ancora una volta il grande affetto che lo legava al giovane fan scomparso.