È morto l’attore canadese George R. Robertson, diventato famoso per aver interpretato l’iconico personaggio di Hurts, il capo di Scuola di polizia. Eh si, Robertson verrà ricordato soprattutto per il ruolo del comandante Hurst sin dal primo film Scuola di Polizia diretto nel 1984 da Hugh Wilson fino al sesto capitolo della serie, uscito nel 1989 con il titolo Scuola di Polizia 6 – La città è stata assediata.

Nel corso della carriera Robertson si è calato nei panni di figure particolarmente autoritarie, a partire dall’ammiraglio William Leahy nel film per la tv Hiroshima del 1995 a quello del senatore dell’Arkansas William Fulbright in The Pentagon Papers uscito nel 2003. Poi ci sono i ruoli in Squilli di morte, La scuola più pazza del mondo, Delitto alla Casa Bianca e Resta con me.