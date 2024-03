“Addio Jessica, mamma guerriera”: tutto è partito da un mal di pancia

La comunità di Tarzo e il più ampio circolo di amici e conoscenti si ritrovano oggi avvolti in un velo di tristezza per la prematura scomparsa di Jessica Maria Spampinato, venuta a mancare la scorsa notte dopo una coraggiosa battaglia contro un raro tumore. Jessica, 33 anni, madre affettuosa di Ettore, 11 anni, ed Ester, 7 anni, è stata un faro di forza, altruismo e luminosità nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Lavoratrice instancabile, Jessica svolgeva la professione di estetista in un centro estetico a Conegliano, dimostrando una passione incondizionata per il suo mestiere. “Amava tanto il suo lavoro, non perdeva un giorno, anche quando stava male andava a lavorare”, condivide Angela Lembo, zia e figura materna per Jessica, sottolineando il sogno mai realizzato di aprire un proprio centro estetico.

La diagnosi, arrivata lo scorso anno dopo un semplice mal di pancia, ha segnato l’inizio di un percorso difficile, combattuto con la determinazione di una guerriera. Nonostante le sfide e le delusioni, comprese le speranze vanificate di nuovi trattamenti a Milano e Roma, Jessica ha mantenuto viva la speranza, mostrandosi sempre positiva e preoccupata per il benessere dei propri cari più che per il proprio.

Angela Lembo ricorda con affetto la tenacia di Jessica nel proteggere i suoi figli, arrivando a rinunciare a un trattamento pur di essere presente per il compleanno del figlio, un gesto che testimonia l’immenso amore materno.

La sorella Desirée Rossella, dipendente Electrolux, e la comunità aziendale si sono uniti nel ricordo di Jessica, descrivendola come una “grande guerriera, donna forte e meravigliosa, solare e splendente”. Il cordoglio si è esteso attraverso un commovente messaggio sui social, che ricorda Jessica come una nuova stella che ora brilla nel firmamento.

Il commiato a Jessica si terrà sabato, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Tarzo, dove amici, familiari e conoscenti si ritroveranno per un ultimo saluto, portando nel cuore il ricordo di una donna eccezionale, la cui luce continuerà a brillare nelle vite di coloro che ha toccato.