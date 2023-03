Lance Reddick

La notizia della morte di Lance Reddick, avvenuta il 17 marzo nella sua casa di Los Angeles, ha colpito il mondo dello spettacolo. L’attore, che aveva 60 anni, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della televisione.



Nato a Baltimora nel Maryland, Lance Reddick ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’90. Nel corso degli anni, ha recitato in decine di film e serie televisive, guadagnandosi un posto tra gli attori più talentuosi e apprezzati del panorama statunitense.



La sua interpretazione più celebre è stata quella del tenente Cedric Daniels nella serie televisiva The Wire, dove ha dato al suo personaggio una connotazione di “sergente istruttore”. Questa caratteristica ha accompagnato molti dei suoi ruoli successivi, dimostrando la sua versatilità come attore.



Tra i suoi lavori più notevoli per il cinema, ricordiamo la saga di John Wick, dove ha recitato al fianco di Keanu Reeves, Attacco al potere e Sotto assedio, entrambi diretti da Roland Emmerich, e Oldboy di Spike Lee. Reddick ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diverse tipologie di personaggi, spaziando dal dramma all’azione, senza mai perdere la propria intensità interpretativa.



Per la televisione, oltre a The Wire, ha recitato in Fringe e Bosch, dimostrando ancora una volta la sua abilità nell’interpretazione di personaggi complessi e ben delineati.



Lance Reddick era sposato dal 2011 e aveva due figli. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo legale, ma le cause del decesso non sono state specificate.



La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo, ma il suo contributo artistico continuerà a vivere attraverso i suoi lavori, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori.