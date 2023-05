Addio Messi, la decisione è presa. Fonti saudite: “Giocherà in Arabia, affare concluso”

Lionel Messi, una delle stelle del calcio mondiale, sembra pronto a lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in Arabia Saudita, dove giocherà con l’Al-Hilal nella prossima stagione. La notizia è stata riportata da una fonte saudita vicina alle trattative, che ha preferito mantenere l’anonimato. Secondo questa fonte, l’affare tra l’Al-Hilal e Messi sarebbe ormai concluso, anche se per il momento non sono stati divulgati i dettagli ufficiali riguardo al contratto.



La notizia del trasferimento di Messi in Arabia Saudita è giunta pochi giorni dopo il viaggio del giocatore a Riyad, che aveva suscitato molte polemiche tra i dirigenti e i tifosi del Paris Saint-Germain. Tuttavia, sembra che questo viaggio abbia portato Messi a trovare un accordo “enorme” con l’Al-Hilal, non solo dal punto di vista economico, ma anche tecnico.



Secondo alcune voci, infatti, il contratto di Messi con l’Al-Hilal sarebbe pluriennale e prevederebbe un ingaggio da 400 milioni di euro a stagione. Inoltre, il club saudita sarebbe interessato anche ad altri grandi nomi del calcio mondiale, come Sergio Busquets, Jordi Alba e Marco Verratti, che potrebbero raggiungere Messi in Arabia Saudita.



Se l’affare andrà in porto, la prossima stagione Messi si troverà a giocare nel campionato saudita, dove incontrerà anche il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo, che ha già firmato per l’Al-Nassr dopo il Mondiale in Qatar.



In ogni caso, il Paris Saint-Germain ha ricordato che il contratto di Messi con il club scadrà il prossimo 30 giugno, quindi per il momento non c’è nulla di ufficiale riguardo al trasferimento del giocatore in Arabia Saudita. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se Messi deciderà di accettare l’offerta dell’Al-Hilal.