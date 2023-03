Il mondo della musica spagnola è in lutto per la tragica scomparsa del cantante Nany Jiménez, morto a soli 33 anni stroncato da un infarto. Originario delle Isole Canarie, Jiménez aveva conquistato il pubblico con le sue canzoni e la sua personalità carismatica.



Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’artista è stato colto da un malore mentre si trovava a casa sua a La Pardilla, sull’isola di Gran Canaria. L’ambulanza è stata chiamata tempestivamente, ma purtroppo tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Nany Jiménez era diventato famoso durante il periodo più duro della pandemia di Covid-19 nel 2020, quando aveva iniziato a tenere concerti in diretta streaming per i suoi fan. La sua musica e la sua energia positiva avevano contribuito ad allietare le giornate di molte persone in un momento difficile e incerto.



La morte prematura del cantante ha scosso profondamente il mondo della musica spagnola e le Isole Canarie, dove Jiménez era molto amato e rispettato. Le sue canzoni, la sua personalità solare e il suo impegno per la musica resteranno a lungo nella memoria dei suoi fan e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere questo talentuoso artista.