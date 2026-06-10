La comunità culturale italiana piange la perdita di Matteo Fantuzzi, poeta e operatore culturale di rilievo nel panorama nazionale, scomparso all’età di 46 anni dopo una lunga malattia. La sua figura rappresentava una voce importante della poesia contemporanea, caratterizzata da un forte impegno civile e sociale.

Originario di Castel San Pietro e residente a Lugo di Romagna, Matteo Fantuzzi si è distinto per una produzione poetica che ha saputo coniugare rigore linguistico e analisi sociale, privilegiando la poesia civile come strumento di interpretazione della realtà contemporanea. La sua opera si caratterizzava per un approccio diretto e attento alle trasformazioni del mondo del lavoro e delle dinamiche sociali. “Sono sempre stato affascinato dalla poesia civile e con questa modalità cerco di avvicinarmi alle vite degli altri”, aveva dichiarato, sintetizzando il nucleo del suo percorso artistico.

L’esordio di Fantuzzi risale al 2008 con la raccolta “Kobarid”, opera che ha anticipato le trasformazioni sociali e le difficoltà del presente, ottenendo il Premio Camaiore opera prima e il Premio Penne Opera prima. Nel corso degli anni ha mantenuto una linea coerente e riconosciuta, affrontando temi complessi con uno stile rigoroso e incisivo. Il suo impegno si è esteso anche alla diffusione della poesia attraverso il digitale, fondando e dirigendo la redazione online di Atelier Poesia, contribuendo così a creare una rete culturale innovativa e dinamica.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerose reazioni nel mondo della cultura. Clery Celeste ha ricordato Fantuzzi sottolineando la sua duplice natura di “poeta e uomo”, mentre la redazione di Atelier Poesia ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura di riferimento, evidenziandone il ruolo innovativo nel settore.

Tra le sue opere più rilevanti figura “La stazione di Bologna”, pubblicata nel 2017, che affronta la memoria della strage del 2 agosto con un linguaggio intenso e frammentato, ottenendo riconoscimenti come il Premio Giacomo Matteotti e il Premio Achille Marazza. Questo volume testimonia l’attenzione costante di Fantuzzi verso la memoria storica e la sua capacità di trasferire la drammaticità degli eventi in parola poetica.

Matteo Fantuzzi, oltre al suo ruolo di poeta, ha collaborato con il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna ed è stato attivo anche nella vita politica. Il Partito Democratico lo ha ricordato come una persona “gentile, sempre corretta, appassionata, che ha dedicato tempo ed energie alla cultura, alla politica e alla vita della comunità”.

I funerali si terranno sabato alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Castel San Pietro, dove amici, colleghi e appassionati potranno rendere omaggio a una voce che ha saputo raccontare il presente con profondità e rigore, lasciando un’eredità culturale destinata a perdurare.