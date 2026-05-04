Dopo l’assaggio d’estate che nella giornata di domenica aveva regalato a gran parte del Paese temperature miti, cieli stabili e un’atmosfera quasi da inizio giugno, la nuova settimana si apre con un brusco ribaltamento delle condizioni meteorologiche. Da oggi, lunedì 4 maggio, l’Italia abbandona rapidamente la parentesi anticiclonica per entrare in una fase completamente diversa, segnata dall’arrivo di una perturbazione atlantica destinata a riportare instabilità diffusa, precipitazioni e un sensibile ridimensionamento termico su molte regioni.

Le prime avvisaglie del cambiamento si manifestano già dalle ore iniziali della giornata, quando le piogge iniziano a interessare il Nord-Ovest e la Sardegna, anticipando un peggioramento destinato a estendersi con il passare delle ore. Le nubi aumentano progressivamente anche sulle regioni centrali, con la Toscana tra le prime a vedere un graduale deterioramento del quadro atmosferico. Più defilato, almeno in questa fase iniziale, il Sud, dove persistono condizioni più stabili, anche se il cambiamento comincia lentamente a farsi strada pure sulle aree meridionali.

Sarà però tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio che la perturbazione entrerà nella sua fase più intensa, trasformando il maltempo in protagonista assoluto su larga parte della Penisola. Le regioni settentrionali, in particolare Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, si troveranno maggiormente esposte all’impatto delle correnti atlantiche, così come le zone tirreniche del Centro, dalla Toscana al Lazio. In queste aree sono previste piogge diffuse, temporali di forte intensità e il rischio concreto di grandinate, con quantitativi d’acqua che localmente potrebbero raggiungere livelli eccezionali. In alcune zone, nel giro di poche ore, potrebbe cadere una quantità di pioggia paragonabile a quella normalmente attesa in un intero mese.

L’aspetto più evidente di questo nuovo scenario sarà il netto crollo delle temperature, soprattutto al Nord, dove i valori potranno perdere fino a 8-10 gradi rispetto al clima insolitamente mite del fine settimana. Una diminuzione che riporterà molte aree su livelli più consoni all’inizio della primavera, se non addirittura localmente inferiori alla media stagionale. Il raffreddamento coinvolgerà poi gradualmente anche il Centro, accentuando il contrasto con il Mezzogiorno.

Ed è proprio nella seconda parte della settimana che emergerà con maggiore chiarezza una configurazione atmosferica fortemente sbilanciata, capace di dividere l’Italia in due realtà quasi opposte. Mentre il Centro-Nord resterà sotto l’influenza di correnti umide, instabili e decisamente più fresche, il Sud continuerà a beneficiare della protezione dell’anticiclone subtropicale. Qui il tempo si manterrà più asciutto e stabile, con temperature in aumento che potrebbero spingersi verso valori quasi estivi, sfiorando tra weekend e fine settimana punte di 28-30 gradi.

Questo contrasto così marcato si inserisce inoltre in un contesto climatico sempre più influenzato dal riscaldamento dei mari, che oggi rappresentano una fonte energetica aggiuntiva per i sistemi perturbati. Acque più calde rispetto al passato possono infatti alimentare con maggiore facilità fenomeni intensi, aumentando il rischio che semplici temporali si trasformino in eventi violenti, caratterizzati da piogge concentrate, grandinate e improvvisi nubifragi.

Da giovedì è previsto un parziale miglioramento, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove le schiarite potrebbero tornare più ampie. Al Nord e su parte delle aree centrali, tuttavia, l’instabilità potrebbe continuare a farsi sentire anche nei giorni successivi, mantenendo il quadro meteo incerto. Il prossimo weekend, almeno per ora, si profila dunque all’insegna di una persistente variabilità, con un’Italia ancora una volta spaccata tra un Settentrione più fresco e instabile e un Meridione dal sapore quasi estivo. La settimana inaugura così una nuova fase dinamica della primavera italiana, confermando una stagione sempre più segnata da cambi repentini, forti sbalzi termici e fenomeni atmosferici estremi. Il ritorno del maltempo, dopo appena una giornata dal sapore estivo, racconta ancora una volta la crescente imprevedibilità di uno scenario meteorologico in continua evoluzione.