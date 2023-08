Una tragica svolta nella vita di Sandy Di Varano, il giovane che aveva commosso l’Italia nel 2018 grazie al programma tv “Le Iene”. Domenica 20 agosto, poco dopo le 20.30, Di Varano ha perso la vita in un grave incidente avvenuto sulla Statale 16, a Giulianova, in Abruzzo. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, per cause ancora in fase di accertamento, la moto Yamaha guidata da Di Varano, 36 anni, è entrata in collisione con una Mini condotta da un uomo di 40 anni.



Le condizioni di Sandy sono apparse immediatamente critiche. Ha riportato gravi traumi alla schiena, al torace e alla testa. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, il giovane non ce l’ha fatta.



Di Varano lascia una profonda lacuna nella vita di sua moglie Monia e della loro figlia. La sua storia era diventata nota al grande pubblico quando, con l’aiuto del noto programma televisivo, era riuscito a ritrovare sua madre naturale. Successivamente, aveva scelto di vivere vicino a lei, ma senza mai dimenticare la famiglia che l’aveva adottato.



Il sindaco di Isola, Andrea Ianni, ha espresso il suo dolore ricordando Sandy: “Era stato adottato da piccolo da una famiglia del nostro paese. Dopo aver ritrovato sua madre naturale nel 2018 grazie a ‘Le Iene’, era andato a vivere vicino a lei. Tuttavia, ritornava spesso ad Isola per stare con i suoi genitori adottivi. Era un bravissimo ragazzo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutta la comunità, siamo tutti sotto choc”.



La tragica notizia ha lasciato un senso di vuoto in molti, e i messaggi di cordoglio per la scomparsa prematura di Sandy si moltiplicano sui social e tra le persone che avevano avuto modo di conoscerlo.