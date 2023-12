“Addio…”. Se ne va un grande italiano, le sue creazioni sono passate alle storia

Oggi, il mondo della moda italiana commemora la chiusura di un capitolo iconico. Lorenzo Riva, lo stilista di spicco nato nel 1938 a Monza, ha recentemente lasciato questo mondo all’ospedale San Gerardo, nella sua città natale. La triste notizia è stata divulgata da un intimo amico del designer, che aveva assistito all’apertura del suo primo atelier quando Riva aveva appena 18 anni.

Riva, una personalità distintiva nell’alta moda, ha guadagnato fama per il suo stile inconfondibile e per la consuetudine di concludere ogni sfilata con sontuosi abiti da sposa. Il suo talento ha vestito alcune delle figure più prestigiose del jet set e del mondo dello spettacolo internazionale. Nomi illustri come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump hanno avuto l’onore di indossare le sue creazioni.

La sua dipartita è stata commemorata con profondo affetto da Luigi Valietti, amico e socio di lunga data, che su piattaforme social come Facebook ha condiviso queste parole: “Ciao Lo, hai lasciato questo mondo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto. La tua presenza resterà indelebile.” Queste parole riflettono l’ammirazione e l’affetto che Riva ha saputo ispirare nel corso della sua straordinaria carriera.

La scomparsa di Lorenzo Riva non rappresenta soltanto l’addio a un grande maestro del tessuto e del design, ma segna anche la fine di un’epoca nella moda italiana. Un’epoca caratterizzata da eleganza, innovazione e da un’impronta personalissima che ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria della moda e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere da vicino il suo lavoro e di ammirarne l’eredità.