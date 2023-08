Addio Valentina, il ricordo degli amici e le sue passioni

Il Ferragosto di Valentina Cracco, 20 anni, era stato pieno di allegria e spensieratezza, trascorso insieme agli amici più stretti. Ma quella che sembrava una giornata perfetta si è conclusa tragicamente.

Dopo una mattinata tra tuffi e scherzi, una grigliata pomeridiana e la serata trascorsa a casa di un amico, Valentina si è messa al volante della sua Fiat Punto per fare ritorno a Nanto. Erano le 22.45 del 15 agosto quando un violento impatto contro altre tre auto sulla strada Riviera Berica ha spento la sua giovane vita.



Le foto di quella giornata, con il suo sorriso radioso, restano come testimonianza di un’ultima giornata di felicità. Valentina era conosciuta per la sua generosità, la passione per gli animali e la cucina. I suoi amici la ricordano come una persona che “pensava sempre agli altri” e che amava stare in compagnia.



Nei suoi profili social, Valentina mostrava tutto il suo amore per gli animali. La sua cagnolina Stella, il coniglietto Gigi e le cocorite erano spesso protagonisti delle sue “storie” su Instagram. Valentina stessa aveva scritto nella sua presentazione: «Fotografo animali e basta». Questa passione l’aveva spinta a iscriversi al corso di Biologia all’Università degli Studi di Padova. Ma non era l’unica: amava anche la cucina e, come raccontano gli amici, era sempre pronta a sperimentare nuovi piatti.



L’incidente che l’ha strappata alla vita ha visto coinvolti anche altri giovani. Il conducente di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Si attendono ancora i risultati degli esami tossicologici e alcolemici.



A Nanto, la sua città, prevale il silenzio. Molti ricordano quella giovane dal bel sorriso e dai tanti sogni. La sua famiglia e i suoi numerosi amici sono immersi nel dolore, cercando di afferrare il senso di una perdita così improvvisa e devastante.