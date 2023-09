Addio Yuri, dopo due giorni dall’aggressione non ce l’ha fatta

Yuri Urizio, il 23enne italiano aggredito mercoledì alle 4 in viale Gorizia, zona Darsena, non ce l’ha fatta. Dopo essere stato trovato a terra in stato di incoscienza e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, il giovane ha lottato per la sua vita.



Dopo due giorni di agonia in ospedale e un “cauto miglioramento” riscontrato dai medici solo ieri, la triste notizia è arrivata oggi pomeriggio: Yuri è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.



In relazione all’aggressione, un tunisino di 28 anni era stato arrestato dalla polizia. Questa mattina, l’uomo è stato interrogato davanti al gip. In seguito alla morte di Yuri, l’accusa a suo carico è stata modificata: da tentato omicidio è passata a omicidio. La vicenda ha scosso l’intera comunità milanese, chiedendosi come un simile atto di violenza potesse accadere in una delle zone più frequentate della città