Adolescente accoltellato da un coetaneo a Palermo. È accaduto questo pomeriggio in via del Vespro, a Palermo. Il ragazzo ha 14 anni ed è stato accoltellato nel primo pomeriggio. Il suo aggressore è un ragazzino di 11 anni. Il ragazzino che lo ha colpito ha usato un’arma da taglio, causandogli diverse ferite alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti ha bucato un polmone. Il 14enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti intorno alle 16, dove è stato stabilizzato e al momento si trova in area critica ma non in pericolo di vita. Gli agenti delle forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire quanto accaduto.

