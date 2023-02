Adriano Celentano ricoverato in ospedale

Momenti di paura per Adriano Celentano. È di oggi la notizia di un suo ricovero all’ospedale di Lecco. Il cantante sarebbe stato ricoverato nella notte tra venerdì all’ospedale “Manzoni”. Dopo essere stato visitato e sottoposto ad alcuni esami, per fortuna sarebbe stato dimesso molto presto.



Il Molleggiato avrebbe accusato un lieve malore e problemi circolatori che hanno preoccupato i familiari. Ad accompagnarlo in pronto soccorso anche la moglie Claudia Mori. Per ora sia la famiglia che i medici mantengono il massimo riserbo sulle condizioni di salute di Adriano, ma il breve ricovero in ospedale sembra suggerire un malessere passeggero. A tranquillizzare definitivamente è arrivata la dichiarazione dell’ufficio stampa del Clan: «Adriano benissimo…».