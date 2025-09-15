“Aerei e carri armati”. Guerra, l’annuncio proprio ora: “Sono entrati in città”

Le **forze armate israeliane** hanno intensificato le operazioni militari nella parte settentrionale della **Striscia di Gaza**, entrando con carri armati a **Gaza City** e supportandosi con attacchi aerei, artiglieria e droni. Questa manovra rappresenta una nuova fase dell’invasione, con scontri attivi in vari quartieri urbani e l’obiettivo di colpire postazioni strategiche di **Hamas**.

Operazione israeliana in Qatar e tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti

Parallelamente all’offensiva a Gaza, emergono dettagli sull’attacco condotto da Israele in **Qatar**, volto a colpire presunti leader di Hamas. Fonti diplomatiche e militari riportano che il primo ministro israeliano, **Benjamin Netanyahu**, avrebbe informato in anticipo il presidente statunitense **Donald Trump** riguardo all’operazione avvenuta a Doha nella settimana scorsa.

La versione ufficiale della **Casa Bianca** indica che Washington sarebbe stata informata solo a operazione già iniziata, mentre fonti israeliane sostengono che il preavviso sia arrivato poco prima del lancio dei missili. Questa discrepanza ha alimentato tensioni diplomatiche tra le due capitali.

Secondo ricostruzioni, Netanyahu avrebbe stabilito un contatto diretto con Trump per comunicare l’intenzione di colpire figure chiave di Hamas presenti a Doha. Sebbene i tempi siano stati ristretti, alcune fonti precisano che l’avviso sarebbe stato sufficiente per un eventuale intervento da parte americana.

Reazioni del Qatar e intervento diplomatico degli Stati Uniti

L’attacco ha scatenato una forte reazione politica in **Qatar**, paese che da tempo svolge un ruolo di mediatore nel conflitto israelo-palestinese. Doha ha denunciato una violazione della propria **sovranità** e richiesto chiarimenti ai propri alleati occidentali. Israele ha giustificato l’azione come parte della strategia contro la rete internazionale di Hamas.

Per evitare un peggioramento dei rapporti con il Qatar, gli Stati Uniti hanno intensificato i contatti diplomatici. Il **Segretario di Stato** americano ha confermato una visita a Doha per riaffermare il sostegno degli USA alla **sicurezza e stabilità** del paese del Golfo.

Situazione militare a Gaza e impatto regionale

La situazione a **Gaza** rimane altamente instabile. L’offensiva israeliana si concentra sulla neutralizzazione di obiettivi considerati strategici per Hamas, mediante operazioni simultanee via terra e dal cielo. La città è teatro di intensi bombardamenti che stanno causando nuovi sfollamenti tra la popolazione civile.

Le operazioni militari e le tensioni diplomatiche evidenziano un’escalation con ricadute internazionali. Il coordinamento tra Stati Uniti e Israele sull’attacco in Qatar rappresenta un nodo critico, mentre il rapporto con Doha si deteriora, malgrado il Qatar sia storicamente partner di entrambe le nazioni.

La crisi in Medio Oriente, aggravata dal conflitto in corso nella Striscia di Gaza, si intreccia ora con un complesso caso diplomatico che potrebbe influenzare le future alleanze e l’equilibrio geopolitico tra potenze regionali e occidentali.