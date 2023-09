Aereo per Roma Fiumicino precipita per 8000 metri!

Un volo United diretto a Fiumicino è stato costretto a fare ritorno all’aeroporto di Newark a causa di un grave problema di pressurizzazione. L’aereo, dopo essere sceso rapidamente di oltre ottomila metri in soli dieci minuti, ha lanciato l’allarme e ha invertito la rotta.



Il volo 510 di United Airlines era partito regolarmente mercoledì sera alle 20:37. A bordo si trovavano 270 passeggeri e un equipaggio composto da 14 persone. La tensione si è fatta palpabile quando il Boeing 777 ha iniziato la sua improvvisa discesa.



La causa del rientro è stata confermata da un portavoce della Federal Aviation Administration (FAA): “Il Boeing 777 è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte a causa di un problema di pressurizzazione”, ha dichiarato.



Per fortuna, nonostante lo spavento, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. Una volta atterrati in sicurezza a Newark, i passeggeri sono stati assistiti dal personale dell’aeroporto e successivamente imbarcati su un altro aereo per raggiungere la loro destinazione a Fiumicino.



Le indagini sulla causa dell’incidente sono in corso. United Airlines e la FAA stanno collaborando per garantire che tali incidenti non si ripetano in futuro.