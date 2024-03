Un terrificante incidente aereo si è verificato a Nashville, in Tennessee (Stati Uniti). Un velivolo di piccole dimensioni si è schiantato sulla autostrada Interstate 40, prendendo fuoco dopo l’impatto con l’asfalto. Secondo quanto si apprende, tutte le persone che si trovavano a bordo, che secondo la polizia erano almeno cinque, sono morte.

Il video dell’incidente di Nashville

L’incidente aereo è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. L’autostrada 40 è stata chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di svolgere gli accertamenti e avviare le indagini. Pare che il velivolo, intorno alle 19.40, stesse tentando un atterraggio d’emergenza a causa di un guasto al motore e al sistema elettrico.

“Il pilota ci ha informato che non sarebbe riuscito a raggiungere la pista e che avrebbe tentato di atterrare sulla strada. Siamo fortunati che l’aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava”, spiega il portavoce del Dipartimento di polizia di Nashville, Don Aaron.

