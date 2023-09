“Rischio multe fino a 8.000 euro”. Affitti brevi, le nuove regole che spaventano i proprietari

Tra i tanti tavoli caldi che stanno tenendo impegnato il governo Meloni, ce n’è uno in particolare che sembra promettere scintille. Parliamo degli affitti brevi, tema sul quale è intervenuto nelle scorse ore Matteo Salvini sottolineando come “ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile”. Dietro questo concetto apparentemente chiaro e semplice, era in realtà evidente il messaggio diretto al ministro del Turismo Daniela Santanché, al lavoro su un provvedimento che mira a limitare fortemente la locazione di breve durata. I cosiddetti “affitti brevi“, appunto, che interessano migliaia di italiani. Cosa prevede l’ultima bozza, che ha scatenato non poche polemiche? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)

Attraverso le pagine del sito di Nicola Porro, Giorgio Spaziani Testa ha definito il provvedimento "un testo palesemente mirato a contrastare l'affitto delle case attraverso l'introduzione di una serie infinita di divieti, limitazioni, requisiti e obblighi, alcuni dei quali di impossibile applicazione (oltre che di assai dubbia costituzionalità)". E ancora. "La prima disposizione da segnalare è al comma 3 dell'articolo 2, ove si stabilisce che, 'a pena di nullità', e di una sanzione fino a 5.000 euro, il contratto di locazione per finalità turistiche non possa avere, nei centri storici delle maggiori città italiane, una durata inferiore a due notti consecutive".

Qualora approvata, la norma imporrebbe quindi il divieto di locare un appartamento per una sola notte, con conseguenze facile da immaginare: "Aumento del sommerso e crescita dei prezzi delle forme di ospitalità alternative, come gli alberghi". Altra disposizione che sta facendo discutere è all'articolo 4, dove tra i requisiti "soggettivi del locatore per finalità turistiche" è previsto che non quest'ultimo non deve aver subìto alcune misure di carattere penale".