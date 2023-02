Aggredito per strada, è morto il militare

È morto Danilo Salvatore Lucente Pipitone, caporal maggiore dell’esercito. Il 44enne è deceduto all’ospedale Umberto I. L’uomo è stato aggredito brutalmente nella notte tra venerdì e sabato a Centocelle. Lucene è stato colpito con un pugno in faccia poi ha battuto la testa a terra. Le sue condizioni sono apparse sin dall’inizio disperate. L’uomo era ferito al volto, aveva un grosso taglio sul sopracciglio e i segni di un colpo alla nuca. Ieri notte sono state interrogate due persone. Non è ancora chiaro se siano stati coinvolti nell’aggressione.

La madre e il padre questa mattina erano giunti da Erice, in Sicilia, e hanno appreso dai sanitari la notizia del decesso del figlio, che lavorava come operatore sanitario presso l’ospedale del Celio.