Aggressione a Nunzia De Girolamo: la conduttrice televisiva racconta l’orrore vissuto

Nunzia De Girolamo è ancora incredula per l’aggressione subita questa mattina nella centralissima via Mazzini a Roma. In uno scambio con i giornalisti, ha descritto gli istanti di paura che ha provato, quando si è trovata immobile nel suo veicolo, sperando che l’uomo non aprisse la portiera dell’auto. Questo brutto episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, a causa dell’incredibile follia di un individuo.



La conduttrice ha affermato che è comune avere piccoli incidenti stradali, specialmente in una città affollata e trafficata come Roma. Tuttavia, ciò che è successo oggi è stato assurdo. Un semplice graffio si è trasformato in un vero e proprio caos. È stata vittima di un’aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la portiera del suo veicolo e la conseguente rottura di uno specchietto.



Nunzia De Girolamo ha voluto ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio. La loro prontezza di riflessi ha sicuramente contribuito a contenere la situazione. Ha inoltre lodato la tempestività delle forze dell’ordine, che ha prontamente allertato per risolvere la situazione. È evidente che la conduttrice non ha intenzione di lasciar passare questa violenza impunita. Ha già sporto denuncia contro l’aggressore, poiché persone di tale indole non possono continuare a fare ciò che vogliono. Questa forma di violenza deve essere combattuta in ogni modo possibile.