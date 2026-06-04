Agguato armato in Italia, incappucciati colpiscono ragazzino: l’incubo in 10 secondi

Un episodio di violenza improvvisa e brutale scuote il territorio emiliano, richiamando l’attenzione su un fenomeno che coinvolge i giovani e la sicurezza urbana. In pochi secondi, un gruppo di aggressori incappucciati ha colpito un ragazzo, lasciando dietro di sé una scia di dolore e conseguenze irreversibili. La vicenda, ora al centro dell’attenzione giudiziaria, solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla tutela delle fasce più vulnerabili.

La vicenda risale al 15 aprile 2025 e si è svolta nel parco dell’agraria di Cesena. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato l’azione rapida e violenta: un gruppo di giovani, tutti tra i 15 e i 17 anni e residenti in città, è uscito da un nascondiglio tra gli alberi, alcuni con passamontagna e altri incappucciati. Uno di loro ha estratto un machete, colpendo il ragazzo alla mano e al volto, provocandogli lesioni gravissime e uno sfregio permanente. Subito dopo, il gruppo è fuggito.

La Procura dei minori di Bologna, con il pm Simone Purgato, ha formalizzato il rinvio a giudizio per tutti gli indagati, riconoscendo la spedizione punitiva come la matrice dell’aggressione. L’atto giudiziario rappresenta un passaggio cruciale, atteso dalla famiglia della vittima e dai suoi legali, guidati dall’avvocato Gabriele Bordoni.

Il trauma subito ha stravolto la vita del ragazzo, che frequentava l’Istituto Aeronautico di Forlì con il sogno di diventare pilota. Le ferite non solo fisiche, ma anche psicologiche, hanno imposto un cambio radicale di percorso: il giovane ha dovuto abbandonare la scuola in convitto, interrompere amicizie e rinunciare a progetti importanti per il suo futuro.

La madre, con parole cariche di sofferenza, ha espresso la speranza che il processo possa rappresentare un momento di verità e responsabilità, pur consapevole che nessuna sentenza potrà cancellare il dolore subito. Il legale di parte civile ha sottolineato come i filmati delle videocamere evidenzino la brutalità dell’aggressione e la premeditazione della spedizione, definendo la condotta dei ragazzi come “sconcertante”.