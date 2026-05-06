Il dibattito acceso intorno a Al Bano e Romina Power continua a far discutere, ma è stata la figlia, Romina Carrisi Jr, a sorprendere tutti con un gesto semplice ma carico di significato. In un clima mediatico dominato da accuse e rancori, il suo breve intervento social invita a riflettere sul rispetto e la riservatezza del dolore familiare.

La scintilla è scoppiata dopo l’intervista rilasciata da Romina Power a “Belve”, in cui ha riaperto la ferita mai rimarginata della scomparsa di Ylenia Carrisi. Le sue parole hanno scatenato un’ondata di reazioni, divise tra chi ha mostrato solidarietà e chi invece ha difeso la versione di Al Bano, intervenuto pochi giorni dopo a “Domenica In” per raccontare il suo personale dolore e negare alcune accuse.

Il racconto a due voci ha diviso l’opinione pubblica, trasformando la tragedia privata in un vero e proprio scontro mediatico.

Nel mezzo di questo terremoto emotivo, i figli della coppia hanno cercato di spegnere le tensioni. Dopo gli interventi di Yari Carrisi, Cristel e Jasmine, è stata la giovane Romina Carrisi Jr a farsi notare con un gesto misurato ma potente.

Non ha voluto alimentare la polemica con lunghi discorsi o dichiarazioni pubbliche. Ha invece scelto di esprimere il suo pensiero con una sola parola, un commento social sotto un post di Vanity Fair che criticava la “guerra televisiva” in corso: “Concordo”.

Il post di Vanity Fair riportava il commento del giornalista Mario Manca, secondo cui il dolore per la perdita di Ylenia è stato vissuto in modi diversi da Al Bano e Romina, ma che questa sofferenza non dovrebbe trasformarsi in uno scontro pubblico. Manca sottolineava inoltre l’importanza di mantenere certi sentimenti nell’intimità familiare, lontano dai riflettori.

Il commento di Romina Jr ha raccolto rapidamente centinaia di like e ha attirato l’attenzione di molti utenti, che lo hanno interpretato come un invito a una maggiore delicatezza e a non spettacolarizzare un dolore così profondo.

Molti hanno apprezzato questa scelta di riservatezza, vedendo in quel semplice “Concordo” un messaggio chiaro e forte, un appello ai genitori a ritrovare un dialogo lontano dalle telecamere e dalle polemiche pubbliche.

Questa vicenda, seguita da vicino da giornali e Tv, mette in luce quanto la sofferenza privata possa trasformarsi in spettacolo, alimentando tensioni che rischiano di lasciare cicatrici ancora più profonde. La voce di Romina Jr, breve ma incisiva, sembra voler spezzare questo circolo vizioso, ricordando a tutti che dietro le luci della ribalta ci sono persone e sentimenti da rispettare.