Al comando dei vigili un giorno arriva una telefonata da un signore che dice: “nel mio mio condomino ci sono dei ragazzi che ogni sera mettono ad alto volume la musica, io la notte voglio dormire…” Continua

Al comando dei vigili un giorno arriva una telefonata da un signore che dice: “nel mio mio condomino ci sono dei ragazzi che ogni sera mettono ad alto volume la musica, io la notte voglio dormire, non ce la faccio più!”. A questo punto il capitano dei vigili manda due dei suoi migliori uomini: l’ appuntato Lo Cascio e l’appuntato Merendino.

Alle due di notte arriva una telefonata del capitano dei vigili all’appuntato Merendino e gli chiede: “stasera siete in servizio tu e Lo Cascio e dovete andare in via Cesarina n 42”. Il vigile, assonnacchiato, chiama Lo Cascio, vicino di casa, e gli chiede di scendere. L’appuntato Merendino scende le scale ed aspetta il suo collega. Passa un’ora è lo cascio non arriva ….e già il vigile Merendino si era addormentato…dopo dieci minuti arriva Lo Cascio, assonnato anche lui, e dice al suo collega: “scusi, a che piano abita il vigile Merendino??” e Merendino risponde sbadigliando: “uuuaaaght, quinto piano …. “