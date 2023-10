Al forte, il generale chiama a rapporto un soldato e gli dice… Continua

Al forte, il generale chiama a rapporto un soldato e gli dice: “Soldato, vai nel bosco a fare legna per l’inverno.” Il soldato va e ritorna con un carico di legna. “Bene, ma basterà per questo inverno? Farà freddo o molto freddo? Sulla montagna c’è un vecchio capo indiano che sa predire l’intensità del freddo invernale; vai e chiedi a lui!” Il soldato si reca dal vecchio indiano e gli chiede come sarà freddo l’inverno prossimo. L’indiano si mette una mano sulla fronte e guarda lontano, poi dice: “Quest’inverno… farà molto freddo.” Il soldato torna al forte e riferisce al generale. Quest’ultimo ordina al soldato di andare a fare ulteriore provvista di legna nel bosco. Il soldato va e più tardi ritorna con un ulteriore carico di legna. “Bene bene, ma basterà per questo inverno? Corri dal vecchio indiano e chiedigli se farà veramente molto molto freddo.” Il soldato ritorna dal vecchio indiano e gli ripropone la domanda. L’indiano si rimette la mano sulla fronte e guarda lontano, poi dice: “Quest’inverno farà veramente molto molto freddo.” Il soldato torna al forte a riferire. Il generale ordina al soldato di andare ancora nel bosco a fare legna.

Dopo un altro carico di legna, il soldato ritorna al forte. Ma il generale non è ancora convinto che il prossimo inverno non sia veramente super freddo, per cui ordina al soldato di ritornare dal vecchio indiano e di chiedergli se farà un super-ultra freddo. Il soldato ri-ritorna dal vecchio indiano e gli pone la solita domanda. L’indiano stringe gli occhi e risponde: “Quest’anno farà un super-ultra freddo!” Il soldato torna a riferire al generale, che stavolta chiede al soldato: “Ma come fa il capo indiano a sapere se farà o meno tanto freddo? Vai e chiediglielo!” Il soldato va e fa la domanda al capo indiano, che risponde: “Ah, è facile: guardo il forte laggiù e osservo quanta legna raccolgono!”