Al mercato del paese un commerciante di frutta espone un cartello: 1 anguria 3€ – 3 angurie 10€. Un passante si avvicina incuriosito, legge il cartello e dopo aver accennato un sorriso compra al commerciante un’anguria, e la paga 3€. Subito dopo ne acquista un’altra pagandola sempre 3€. Infine acquista una terza anguria, sempre 3€.

Alle fine ridacchiando e prima di andarsene chiede al commerciante: “Mi scusi? Ma perché questo cartello? Non conviene comprare 3 angurie insieme a 10€”. A quel punto il commerciante, che quasi sembrava aspettare la fatidica domanda, risponde convintamente: “Signore mio, vuole insegnarmi a fare il mio lavoro? Lei non immagina quante persone oggi sono venute per comprare una sola anguria e se ne sono andate con tre”. 😂😂😂