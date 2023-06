Al pronto soccorso si presenta una mamma con il bambino; la signora è spaventatissima, corre davanti a tutta la fila gridando a squarciagola:

– Aiuto! Aiuto! Mio figlio, il mio bambino…. ha mangiato un chiodo! Madre Santa, aiutatelo! Mio figlio morirà!

Arriva il medico e cerca di tranquillizzare la signora, dicendole che non è così grave, e che probabilmente il chiodo verrà naturalmente espulso quando sarà il momento che il bambino vada in bagno. La mamma però non è per niente convinta…

– Ah, dottore! Quel chiodo, io ho paura che gli faccia un buco all’interno e lo faccia morire di emorragia!

– Ma no, signora, si figuri… stia tranquilla! Ma lo sa cosa ho inghiottito io quando ero piccolo? Un mangianastri intero. E non mi è successo niente! Non mi è successo niente! Non mi è successo niente! Non mi è successo niente! Non mi è successo niente…

Se questa barzelletta tragicomica ti è piaciuta lascia un like e faccelo sapere nei commenti! 😂