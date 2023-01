Alatri violenta, diciottenne giustiziato in strada

Nel 2017 era toccato ad Emanuele Morganti, ucciso a sprangate, oggi la vittima è Thomas Bricca, 18 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa.

ALATRI VIOLENTA

Alatri violenta: il ragazzo, probabilmente per un regolamento di conti dopo uno scontro tra bande avvenuto giorni fa, è stato raggiunto ieri sera da un proiettile sparato ad altezza uomo da due uomini su uno scooter, mentre Bricca si trovava fuori da un bar pizzeria via Liberio, proprio nello stesso centro dove sei anni fa fu ucciso Morganti. Vicino al luogo della sparatoria si stava tenendo un comizio elettorale di Antonio Pompeo, esponente del Pd candidato alla Regione, che ha subito interrotto l’incontro non appena arrivata l’eco degli spari.

DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE

Thomas Bricca è stato colpito alla testa intorno alle 20: immediati i soccorsi di Ares 118 e carabinieri, ma le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Trasportato in una corsa disperata al Gemelli di Roma, alle 22 è stato dichiarato clinicamente morto. L’aggressore, la cui identità al momento non è nota, si è dileguato insieme al complice sullo scooter.

Alatri violenta: cinque anni fa, nel marzo del 2017, nello stesso luogo era stato aggredito e ammazzato a sprangate Emanuele Morganti, picchiato a morte con una violenza inaudita da una decina di ragazzi dopo una lite in una discoteca della zona.