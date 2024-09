Alcol venduto illegalmente ai minori, adolescente finisce in ospedale: la decisione delle autorità sul locale

Nei giorni scorsi, il Questore di Benevento ha emesso un provvedimento che ha portato alla sospensione per quindici giorni di un noto disco-bar della città.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un intervento delle Volanti della Polizia, allertate da numerose segnalazioni ricevute presso la Sala Operativa. Le chiamate facevano riferimento a musica ad alto volume proveniente dal locale in questione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che era in corso una festa con musica ad alto volume, suonata da un dj, a cui partecipavano numerosi giovani, la maggior parte dei quali minorenni, studenti di istituti superiori della città. Inoltre, all’interno del locale, era presente anche il personale medico del 118, intervenuto per prestare assistenza a una ragazza di 16 anni in stato di intossicazione alcolica.

Le indagini hanno successivamente rivelato che, durante la serata, erano state somministrate bevande alcoliche ai minorenni, tra cui quella consumata dalla giovane soccorsa dal 118, che ha provocato il malore.

Secondo quanto dichiarato dalla Questura, “la necessità di prevenire la somministrazione illecita di alcol ai minori, con l’obiettivo di tutelare la loro salute e di evitare situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ha reso indispensabile l’adozione di tale provvedimento”.