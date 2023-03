Alessandra Giudicessa, l’attrice italiana che ha interpretato il personaggio della gemella affetta da shopping compulsivo nei film Come un gatto in tangenziale, ha nuovamente avuto problemi con la giustizia. La Guardia di Finanza ha sequestrato due polizze vita e due auto del valore di circa 110mila euro, in quanto la donna era già stata ritenuta “pericolosa per la società” a causa dei precedenti giudiziari.



Giudicessa è stata coinvolta in varie vicende giudiziarie tra il 2011 e il 2018, per reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in alcuni casi con condanne definitive. Nel 2019, era stata posta sotto sorveglianza speciale, che era stata revocata due anni dopo perché era stato riconosciuto il venir meno della pericolosità sociale. Tuttavia, nel 2022 è stata nuovamente denunciata, insieme al coniuge, per un’ipotesi di ricettazione.



La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dei beni intestati a Giudicessa, che risultavano sproporzionati rispetto agli esigui redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare. La misura di prevenzione è stata adottata per impedire il ripetersi di reati e tutelare la comunità.