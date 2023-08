Alessandro Baricco: “La malattia è tornata. E…” Cultura

In un messaggio toccante condiviso sui suoi profili social, Alessandro Baricco, celebre scrittore e saggista italiano, ha annunciato di aver superato un secondo trapianto di midollo presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Una rivelazione che ha toccato i cuori dei suoi numerosi seguaci e di chiunque abbia letto le sue parole. La malattia si era manifestata nuovamente, costringendo Baricco a sottoporsi al delicato intervento. Tuttavia, grazie al reparto del Prof. Ciceri e all’equipe del Dott. Peccatori, l’autore può ora riportare buone notizie: il trapianto è riuscito e le sue condizioni sono favorevoli. “Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri”, ha scritto Baricco, sottolineando la difficoltà dell’esperienza ma anche l’importanza dell’appoggio ricevuto. L’amore e il sostegno della sua compagna Gloria, della sua famiglia e degli amici si sono rivelati fondamentali nel suo percorso di guarigione.

Baricco ha anche espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che lo hanno sostenuto e si è detto pronto a ritornare alla vita di tutti i giorni, traendo ispirazione dalla natura e in particolare dagli alberi secolari, citando Coccia e Mancuso come fonti di saggezza su come vivere al meglio.

La sua prossima apparizione pubblica è prevista per il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala di Milano, dove collaborerà con le sorelle Labèque in un concerto in cui farà la voce recitante.

Il messaggio si conclude con un sentimento di meraviglia per la vita e un caloroso abbraccio rivolto a tutti. Un messaggio che ricorda quanto sia importante il sostegno e l’amore nei momenti difficili e che celebra la resilienza dello spirito umano.