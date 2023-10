Il caso che vede protagonista Andrea Giambruno non è chiuso. Anzi: tutti infatti si aspettano che da un momento all’altro escano fuori nuovi imbarazzanti fuori onda del giornalista di Mediaset che potrebbero mettere in difficoltà il governo di centrodestra. I video rubati da Striscia la Notizia a Giambruno hanno già indotto la premier Giorgia Meloni a mollare su due piedi via social quello che ormai è il suo ex compagno. Ma a sorpresa a tendere la mano al giornalista arriva il professor Alessandro Orsini con un post che fa discutere.

Il post di Alessandro Orsini in difesa di Andrea Giambruno

“Vorrei esprimere la mia solidarietà a Andrea Giambruno. – questo il post pubblicato su Facebook da Alessandro Orsini – Su di lui c’è ottimo giornalismo critico e poi c’è la barbarie. Spero che nessuno abbia mai piazzato una videocamera negli spogliatoi delle squadre di calcio altrimenti tutti gli italiani che hanno giocato a pallone perderanno il posto di lavoro. Un milione contro uno non va mai bene in una società libera”.

Insomma, Alessandro Orsini non ci pensa due volte a difendere a spada tratta Andrea Giambruno, considerato dal prof come una vittima della campagna di odio politico lanciata da Mediaset contro la premier Giorgia Meloni. Secondo Orsini, le frasi rubate a Giambruno sui suoi rapporti molto aperti con le donne non sono niente di diverso dai discorsi tra maschi che si fanno da sempre negli spogliatoi di calcio.

Non tutti però sono d’accordo con Alessandro Orsini. “Sono sempre d’accordo con lei professore. – protesta un commentatore su Fb – Ma non su questo. Negli spogliatoi delle squadre di calcio di qualunque periferia non trovi persone della posizione del nostro caro Andrea. Quando sei un personaggio pubblico, nonché compagno della attuale presidente del Consiglio, dovresti essere un po’ più concentrato su quello che fai e non esporti al rischio di fare qualcosa che ti renda ricattabile. E su questo non transigo”.

