Alessandro Parini, lo strazio dei genitori: “Era un ragazzo semplice e modesto”

La notizia della morte di Alessandro Parini ha scosso profondamente la comunità di Monteverde, quartiere di Roma, dove il giovane avvocato viveva. I genitori di Alessandro, visibilmente distrutti, hanno lasciato la casa del figlio con il cuore spezzato. “La semplicità, la riservatezza e la modestia” erano le caratteristiche che contraddistinguevano Alessandro, secondo quanto raccontato dai suoi genitori.

Una brillante carriera davanti a sé

Alessandro Parini, avvocato amministrativista, aveva una brillante carriera davanti a sé. A soli 35 anni, lavorava già in uno studio legale di diritto amministrativo e aveva un futuro promettente. I suoi colleghi lo descrivono come una persona amata da tutti, impossibile non volergli bene. “Fra noi giovani avvocati amministrativisti ci conosciamo tutti e siamo sconcertati. L’ultima volta che l’ho visto mi aveva parlato del viaggio che aveva fatto a New York. E’ una tragedia assurda, inspiegabile. Lo ricorderemo come un ragazzo buono a cui era impossibile non volere bene”, ha dichiarato una collega di Alessandro, Margherita Scalise.



Oltre alle sue doti professionali, Alessandro era anche conosciuto per la sua gentilezza e cortesia. Amava fare jogging a Villa Pamphilj ed era educato con tutti. Amava viaggiare e aveva una passione per la vita. Prima di partire per il suo ultimo viaggio, era felice e aveva tanto da raccontare, come ricordano i suoi conoscenti.



La notizia della morte di Alessandro è stata una terribile sorpresa per tutti, soprattutto per i suoi genitori, che hanno perso un figlio prematuramente. La speranza della famiglia è quella di poter riportare presto la salma in Italia per poter celebrare i funerali.

Aperte le indagini

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine sull’attentato che ha causato la morte di Alessandro Parini. Si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Ancora non sono chiare le circostanze esatte dell’attentato, ma la notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Monteverde e i colleghi di Alessandro.



Alessandro Parini verrà ricordato come un giovane avvocato talentuoso e una persona meravigliosa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. La sua semplicità, riservatezza e modestia resteranno un ricordo indelebile per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua tragica morte è una perdita per la comunità legale e per la società intera, e il suo ricordo sarà custodito con affetto da coloro che lo hanno amato.