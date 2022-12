Alessia Marcuzzi shock: “Bullizzata per anni, ero costretta a…”

Ospite dello spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, ieri Alessia Marcuzzi ha condiviso una storia incredibile con il pubblico presente.

ALessia Marcuzzi

Sul palco di Bulli Stop Xmas Show all’Auditorium Conciliazione di Roma, Marcuzzi è ha parlato di sé stessa da ragazzina e poi da donna adulta.

Al centro del suo racconto quelle sue gambe così spesso fieramente esibite, eppure per anni messe all’indice dai suoi coetanei.

“Lo faccio vedere a tutti. In tv io sto sempre con le gambe aperte! Adesso dite che sono belle, provate ci, è veramente dura… dai passa…”, ha scherzato.

“Sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’. Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto….era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna”.

Non sarà stato vissuto come bullismo da Marcuzzi, ma la showgirl è stata costretta per anni a indossare solo pantaloni per vergogna delle sue belle gambe.