Max Togni, il direttore del circo Amar, è stato fermato dalle autorità algerine. Togni è cittadino italiano e francese e al momento non sono state fornite informazioni sul motivo del suo fermo.

Il circo Amar è una tradizione familiare che risale a suo padre Livio. Dopo una pausa di due anni, il circo ha riaperto nell’estate del 2022 in Algeria e ha effettuato diversi tour in molti paesi del mondo, grazie anche al sostegno di associazioni culturali italiane.

Non sono ancora note le ragioni del fermo di Togni, ma fonti diplomatiche riferiscono che sia stato trattenuto dalle autorità algerine durante la serata di ieri. Togni è ancora sotto fermo, ma ci sono precedenti, in quanto nel 2016 era stato arrestato per traffico illegale di valuta.