Allarme bomba a Palazzo Chigi

Un allarme bomba è scattato su via dei Sabini, a Roma, per la presenza di un pacco sospetto. Via dei Sabini si trova di fianco al palazzo che ospita la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Alle 19 era prevista una conferenza stampa con il vicepremier Tajani, il sottosegretario Mantovano e i ministri Fitto e Giorgetti. Tajani e Fitto hanno comunque percorso a piedi il tratto di strada che separa palazzo Chigi dalla sala polifunzionale, dove si è tenuto il Consiglio dei Ministri. Gli artificieri sono al lavoro per controllare e mettere in sicurezza la strada. Via dei Sabini non è nuova a questo genere di situazioni, perché proprio lì, nel 1993, fu ritrovata una Fiat 500 imbottita di esplosivo.