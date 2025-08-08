Allarme botulino, sequestrato un altro prodotto in tutta Italia: “Ha ucciso una persona, non mangiatelo”

Un caso grave di intossicazione da botulino ha provocato l’intervento delle autorità sanitarie in diverse regioni italiane. La morte di un uomo di 52 anni e il ricovero di altre persone con sintomi riconducibili alla tossina botulinica hanno determinato un’azione urgente per identificare e bloccare la fonte dell’avvelenamento.

La tossina botulinica, prodotta dal batterio Clostridium botulinum, è una delle più pericolose per l’uomo. Può contaminare alimenti conservati in modo non corretto, causando sintomi gravi che possono manifestarsi anche giorni dopo il consumo, tra cui difficoltà visive, problemi di parola, deglutizione e paralisi muscolare. La tempestività nella diagnosi e nel trattamento è essenziale per evitare esiti mortali.

Allarme botulino: sequestrato prodotto commerciale in tutta Italia

La Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro a livello nazionale di un prodotto commerciale, presumibilmente broccoli, ritenuto responsabile di un grave episodio di intossicazione da botulino nel Cosentino. L’allarme è scattato dopo il decesso di Luigi Di Sarno, 52 anni, e il ricovero di altre nove persone.

L’uomo, originario di Cercola (Napoli), aveva consumato un panino con salsiccia e broccoli acquistato a Diamante. Durante il viaggio di ritorno in Campania, lungo l’autostrada vicino a Lagonegro (Potenza), ha accusato un malore improvviso ed è deceduto prima di ricevere soccorso. Nove persone sono state ricoverate nell’ospedale di Cosenza per sintomi riconducibili alla tossina, sette delle quali in terapia intensiva.

Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due titolari di un’attività ambulante. Il veicolo utilizzato per la vendita è stato posto sotto sequestro per verificare eventuali ulteriori contaminazioni o irregolarità durante la commercializzazione. Le analisi sono condotte dai Carabinieri del Nas e dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, mentre l’autopsia sul corpo della vittima è affidata all’Istituto di medicina legale di Catanzaro.

Sintomi e interventi medici

Luigi Di Sarno si era inizialmente rivolto a una clinica privata a Belvedere Marittimo, dove gli è stato consigliato il trasferimento in una struttura più attrezzata. Durante il trasporto è peggiorato rapidamente, ed è intervenuta un’eliambulanza, ma l’uomo è deceduto prima di giungere in ospedale. Per gli altri pazienti sono state somministrate cinque dosi di siero immune antitossina botulinica, un trattamento salvavita proveniente da Taranto e Roma. Le condizioni di alcuni restano critiche, ma sono costantemente monitorate.

Il Ministero della Salute ha confermato l’attivazione immediata dei protocolli sanitari necessari per gestire questa emergenza. Il capo del Dipartimento della prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, ha evidenziato l’efficienza della rete nazionale di distribuzione degli antidoti e l’importanza di rispettare le norme per la preparazione e conservazione degli alimenti.

Indicazioni e prevenzione

La tossina botulinica si sviluppa principalmente in conserve casalinghe preparate in modo non corretto, come sottovuoto o in olio e acqua. I casi legati a prodotti industriali sono rari. I sintomi possono manifestarsi da 6 ore fino a 15 giorni dopo il consumo e comprendono difficoltà visive, paralisi muscolare, difficoltà nel parlare e deglutire, oltre alla secchezza delle mucose.

Nonostante la gravità, una diagnosi tempestiva consente la guarigione, anche se il recupero può richiedere settimane o mesi di cure. Le autorità sanitarie raccomandano la massima cautela e invitano a segnalare immediatamente eventuali casi sospetti per prevenire nuove vittime e contenere la diffusione del rischio.