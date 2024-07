Allarme iPhone, “se avete questi modelli, buttateli subito”. I consigli degli esperti di sicurezza

L’attenzione degli esperti di privacy e sicurezza è ora concentrata sui possessori di vecchi modelli di iPhone e smartphone, che potrebbero essere vulnerabili a gravi rischi informatici. Secondo le segnalazioni, numerosi di questi dispositivi non ricevono più gli aggiornamenti necessari, aumentando così il rischio di essere bersaglio di attacchi informatici.

Jake Moore, consulente globale per la sicurezza informatica di Ese, ha lanciato l’allarme: “Ci sono ancora molti vecchi iPhone in circolazione che non ricevono aggiornamenti di sicurezza. Questa mancanza di patch rende i dispositivi vulnerabili, esponendoli a potenziali aggressori”.

L’esperto ha enfatizzato l’importanza di agire tempestivamente: “I possessori di questi dispositivi dovrebbero considerare seriamente l’opzione di sostituirli con modelli più recenti e sicuri, nonostante la frustrazione che questo possa causare.”

La situazione è preoccupante anche se spesso trascurata dalle persone comuni, meno consapevoli delle implicazioni della sicurezza informatica. Secondo il sito del Corriere della Sera, “qualsiasi smartphone, sia iPhone che Android, che non riceva più aggiornamenti di sicurezza rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei dati.”

Gli aggiornamenti regolari sono cruciali poiché proteggono i dispositivi da nuovi virus e minacce informatiche in continua evoluzione. Senza questi aggiornamenti, i dispositivi diventano vulnerabili al furto di informazioni personali, come password e dati sensibili relativi a pagamenti online e informazioni personali.

In conclusione, la situazione richiede un’azione pronta e consapevole da parte dei proprietari di dispositivi obsoleti. Investire in un dispositivo più recente potrebbe essere non solo un miglioramento tecnologico, ma anche una scelta cruciale per la sicurezza dei propri dati personali, che oggi risiedono, come diceva un personaggio del film Perfetti Sconosciuti, nelle “scatole nere” dei nostri smartphone.