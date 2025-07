Allarme su Jannik Sinner, dopo l’ultimo match a Wimbledon: “Sono preoccupato”

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale di **Wimbledon 2025**, ma un infortunio al gomito destro solleva preoccupazioni tra i suoi sostenitori. Durante l’ottavo di finale contro Grigor Dimitrov, Sinner è caduto, avvertendo subito dolore che ha condizionato la sua performance. Sebbene Dimitrov si sia ritirato per un problema muscolare, le condizioni di Sinner restano incerte.

“È stato un inizio sfortunato, non sembrava grave all’inizio, ma il dolore era intenso quando servivo”, ha spiegato Sinner. Questo lo ha costretto a richiedere un timeout medico durante il secondo set. Nonostante la situazione complicata, Sinner ha beneficiato del ritiro di Dimitrov, avanzando così nel torneo. Tuttavia, l’attenzione rimane sul suo recupero.

Preoccupazione per il Gomito di Sinner

“C’è preoccupazione per il mio gomito, dipende da come mi sentirò domani”, ha dichiarato Sinner, sottolineando l’importanza dei prossimi controlli. L’assenza del suo fisioterapista personale rende la situazione più complessa, ma Sinner si affida ai terapisti ATP disponibili a Wimbledon per il supporto necessario.

Il giovane tennista italiano è atteso mercoledì per affrontare **Ben Shelton** nei quarti di finale, ma la sua partecipazione dipenderà dalle condizioni fisiche. “Se il dolore sarà gestibile, sarò in campo”, ha concluso Sinner. Il destino di questa edizione di Wimbledon per Sinner è sospeso tra il recupero fisico e la voglia di competere al massimo livello.