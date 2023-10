Alle poste in un paesino arriva un commissario incaricato di verificare il livello culturale dei dipendenti… Continua

Alle poste in un paesino arriva un commissario incaricato di verificare il livello culturale dei dipendenti. Questi vengono chiamati uno ad uno per un breve colloquio. Entra il primo. “Allora, iniziamo con qualcosa di semplice. Conta da 1 a 10.” Il primo conta: “1, 3, 5, 7, 9”. “Ma come? E i numeri pari?” chiede il commissario. “Sa, io consegno la posta solo a sinistra.” Il commissario annuisce e dice, “D’accordo, d’accordo, vada pure.” Entra il secondo. “Bene, faccio anche a lei una domandina facile facile. Conti fino a 10.” Il secondo risponde: “2, 4, 6, 8, 10.” Il commissario ride e dice, “Ok, ok! Ho capito! Lei consegna la posta solo a destra. Va bene, vada pure.”

Entra il terzo. “Allora, speriamo che lei sappia contare.” Il terzo risponde: “Beh, certo. 1, 2, 3, 4, 5…”. Il commissario, stupito, esclama: “Complimenti, ma lei non consegna la posta?” Il terzo risponde: “No, no, io ho un titolo di studio. Lavoro in ufficio!” Il commissario ride e dice: “Complimenti! Continui ancora.” Il terzo prosegue: “Certo … 6, 7, fante, cavallo e re!”