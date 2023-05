Alcuni lotti di Gorgonzola dolce DOP e pancetta sono stati ritirati dai supermercati della catena MD per un potenziale rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, un microrganismo pericoloso per la salute umana. La notizia è stata resa nota attraverso tre comunicati pubblicati sul sito del Ministero della Salute che riguardano i prodotti dell’azienda Igor Srl, con sede a Cameri, in provincia di Novara, e del Salumificio Bonalumi, con stabilimento a Mozzo, in provincia di Bergamo.



I prodotti coinvolti nel richiamo sono specificamente il Gorgonzola DOP venduto con il marchio “Dolce lettere dall’Italia” con numeri di lotto 10427001 e 10427002, e il Gorgonzola DOP “Dolce malga paradiso” con numero di lotto 10427001. Inoltre, è stato richiamato un lotto di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all’asse prodotto dal Salumificio Bonalumi, fabbricato il 27 marzo 2023.



I consumatori che hanno già acquistato i prodotti inclusi nel richiamo sono fortemente invitati a restituirli al punto vendita, per prevenire il rischio di infezione da Listeria. Questa infezione, nota come Listeriosi, può manifestarsi come gastroenterite nel giro di poche ore dall’ingestione del cibo contaminato. In alcuni casi rari, l’infezione da Listeria può evolvere in condizioni più gravi come meningite, encefalite e setticemia.



Ricordiamo che nei mesi scorsi, diversi altri prodotti alimentari sono stati ritirati dal mercato per il rischio di contaminazione da listeria, tra cui wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce, sfilacci di pollo e carne equina. Questo ci conferma l’importanza del controllo di qualità nella produzione alimentare, per garantire la sicurezza dei consumatori.



Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione, vi invitiamo a seguire il sito del Ministero della Salute. Ricordiamo infine che è fondamentale rispettare le norme igieniche nella preparazione del cibo, per ridurre il rischio di contaminazione da listeria e altre potenziali minacce per la salute.