“Allora, come andiamo qui in Paradiso?”– “Insomma, mica tanto…”– “Come mica tanto, sei in Paradiso!– “Eh, non si starebbe neanche male, ma il fatto è che…

C’era una volta un vecchietto che aveva sempre freddo. Ad un certo punto il vecchietto muore e va in Paradiso. Dopo qualche giorno arriva San Pietro che gli chiede:

– Allora, come andiamo? Sì sta bene qui in Paradiso, vero?

– Insomma, mica tanto…

– Come mica tanto!… In Paradiso!

– Eh, non si starebbe neanche male, ma il fatto è che fa freddo!

– È la prima volta che ricevo questa lamentela. Ma lei ha proprio così tanto freddo?

– Eh sì, c’ho tanto freddo! Non mi potete mandare in un posto più caldo?

– Beh, ci sarebbe il purgatorio, ma non mi pare il caso di…

– E lì non fa freddo?

– No, lì fa caldo, c’è qualche fiammata…

– Ah, ok! Allora io voglio andare in Purgatorio!

– Ma è proprio sicuro?

– Sì sì!

– Va bene, se lei è contento così, allora così sia!

E il vecchietto PLUFF! Sparisce e viene risucchiato nel Purgatorio. Dopo qualche tempo, a San Pietro viene curiosità di andarlo a trovare. Così bussa al Purgatorio, gli aprono, entra, e arriva il vecchietto…

– C’ho freddo! C’ho freddo!

– Ma pure qua?

– Eh sì, c’ho tanto freddo pure qua! Mandatemi in un posto più caldo!

– Beh, più caldo di così ci sarebbe solo l’Inferno, ma non credo che…

– Lì non fa freddo?

– No, ma scherza? Lì si muore di caldo, c’è fuoco e fiamme dappertutto!

– Ah, bene! Allora io voglio andare all’Inferno!

– Ma è proprio sicuro? Ci pensi bene!

– Sì sì, sono sicuro, voglio andare là!

– Va bene, se lei vuole così, allora così sia!

PLUFF! Il vecchietto viene risucchiato all’Inferno.

Dopo qualche tempo a San Pietro viene curiosità di andare a vedere come sta.

Così va all’Inferno, bussa, e gli apre la porta il Demonio in persona.

– Oh, ciao San Pietro! Quanto tempo che non ci si vede! Come mai qui?

– Volevo per curiosità sapere come sta quel vecchietto che ho mandato qui… quello che aveva sempre freddo…

[Da dentro si sente una voce:] – Oh…! Voi due! La portaaa!!! Chiudete, che c’ho freddo!!!