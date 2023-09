Un anno fa, l’alluvione che ha colpito le Marche ha causato la scomparsa di 13 persone. Oggi, il dolore e la speranza di una famiglia vengono finalmente conclusi con la scoperta del corpo di Brunella Chiù, l’unica vittima che non era stata ancora trovata.



Il corpo di Brunella è stato ritrovato nel novembre del 2022, galleggiante nelle acque delle Isole Tremiti, a notevole distanza – circa 340 chilometri – dal luogo dell’alluvione, Ostra Vetere, dove la donna e sua figlia Noemi vennero travolte mentre erano in auto.



La scoperta è stata fatta da alcuni residenti delle Isole Tremiti vicino a Cala Marano. La condizione del cadavere rendeva difficile determinare il sesso della vittima. Solo mesi dopo, precisamente a luglio, è stata confermata l’identità del corpo come femminile.



Questa informazione ha dato il via a un’indagine condotta dai carabinieri di Ancona e dalla Procura de L’Aquila. È stato tramite un’analisi del DNA che si è potuto confermare che i resti appartenevano a Brunella. Questa tragica conferma ha portato fine all’angosciante attesa di Simone Bartolucci, il figlio 23enne di Brunella e unico superstite della famiglia.



Simone aveva miracolosamente sopravvissuto all’alluvione, riuscendo a salvarsi aggrappandosi a un albero e vedendo l’auto con sua madre e sua sorella sparire nell’acqua. Nonostante gli sforzi immediati di Simone e dei suoi amici per cercare sua madre e sua sorella, le ricerche si erano rivelate vane.



Il triste epilogo di questa storia arriva pochi giorni prima dell’anniversario dell’alluvione, un evento che ha lasciato profonde cicatrici nel territorio marchigiano.



La Procura de L’Aquila ha annunciato ufficialmente la scoperta, confermando che il corpo ritrovato alle Isole Tremiti era compatibile con il DNA di Brunella. Il corpo è ora sepolto al cimitero di Vieste, chiudendo definitivamente il bilancio delle vittime dell’alluvione a 13 persone.