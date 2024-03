Un pullman Flixbus coinvolto di nuovo in un gravissimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato la mattina di mercoledì 27 marzo in Germania, sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. Da quanto si apprende, il bus si è ribaltato e almeno cinque persone sono morte. Diversi i passeggeri che sono rimasti gravemente feriti.

Intorno alle 9.45 il pullman Flixbus era in viaggio verso Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando per ragioni ancora da chiarire è uscito di strada e si è capovolto. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori giunti sul posto, almeno12 persone sono rimaste ferite. Ma la polizia stradale fino a ora non ha voluto confermare il numero delle persone che sono state soccorse dagli operatori sanitari. Intanto l’autostrada A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni.

